米国の主要音楽賞の一つでファンの投票で決まる「アメリカン・ミュージック・アワード」の発表が２１日、ロサンゼルスであり、最優秀アーティスト賞に韓国の男性音楽グループＢＴＳ（防弾少年団）が選ばれた。主催団体は、同賞の獲得はアジアの歌手として初めてで「歴史をつくった」とたたえた。

ＢＴＳは他に２部門で受賞し、計３部門を獲得した。（共同）



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