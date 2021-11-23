ＢＴＳ、米音楽賞を獲得　アジア初「歴史つくった」

2021年11月23日 00時16分 （共同通信）
　男性音楽グループ「ＢＴＳ（防弾少年団）」のメンバーら＝２１日、米ロサンゼルス（ＡＰ＝共同）

　男性音楽グループ「ＢＴＳ（防弾少年団）」のメンバーら＝２１日、米ロサンゼルス（ＡＰ＝共同）

　米国の主要音楽賞の一つでファンの投票で決まる「アメリカン・ミュージック・アワード」の発表が２１日、ロサンゼルスであり、最優秀アーティスト賞に韓国の男性音楽グループＢＴＳ（防弾少年団）が選ばれた。主催団体は、同賞の獲得はアジアの歌手として初めてで「歴史をつくった」とたたえた。
　ＢＴＳは他に２部門で受賞し、計３部門を獲得した。（共同）

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