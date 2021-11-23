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青森・三沢基地でＰＡＣ３展開 ミサイル警戒の自衛隊演習
防衛省は２３日、青森県の航空自衛隊三沢基地で、弾道ミサイルを迎撃する地対空誘導弾パトリオット（ＰＡＣ...
11月23日
「第九って人生そのもの」団員らに迫るドキュメンタリー映画 コロナで1年半の延期経て27日から下北沢で公開
◆東京の年の瀬に第九の彩りを
年末の風物詩、ベートーベンの交響曲第９番「第九」公演に出...
暴力団相手でも被害回復できる 特殊詐欺事件を短期決着 弁護士「報復恐れず声を上げて」
指定暴力団住吉会系組員が関与した特殊詐欺の被害者３人が、暴力団対策法（暴対法）上の責任があるとして、...
新型コロナ ワクチン記事まとめ＆首都圏の最新情報
首都圏１都７県（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、静岡）を中心とした新型コロナウイル...
チェルノブイリ、被害は今も カレンダーで子ども支援
旧ソ連ウクライナで１９８６年に起きたチェルノブイリ原発事故で健康被害に苦しむ子どもたちを支援する市民...
志賀原発で事故想定訓練、石川 住民ら１４００人参加
石川県は２３日、北陸電力志賀原発２号機（同県志賀町）が震度６強の地震で外部電源を喪失し、放射性物質が...