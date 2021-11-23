国内で１１３人感染、死者２人　新型コロナ

2021年11月23日 20時05分 （共同通信）
　国内で２３日、新たに１１３人の新型コロナウイルス感染者が確認された。都道府県別では東京１７人、北海道１４人、大阪１３人、愛知と福岡で各１２人など。死者は埼玉と福岡で各１人の計２人だった。
　厚生労働省によると、全国の重症者は６０人で、前日から３人減少した。
　愛知と兵庫で各１人、過去に発表した感染者の取り下げがあった。

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