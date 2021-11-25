【午前】９時４８分、官邸。４９分、報道各社のインタビュー。１０時１分、閣議。３９分、西銘恒三郎復興相、開出英之復興庁事務次官。５６分、鈴木俊一財務相、財務省の矢野康治事務次官、茶谷栄治主計局長、住沢整主税局長。

【午後】２時、阿部真一全国商店街振興組合連合会理事長。２２分、高橋英登日本歯科医師連盟会長。３８分、堀憲郎日本歯科医師会会長。５３分、自民党国会議員のパーティーなどに向けたビデオメッセージ収録。３時２０分、大川勝北海道アイヌ協会理事長。３６分、山際大志郎経済再生担当相、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、林幸宏、村瀬佳史、村山裕各政策統括官。４時３２分、上田克彦日本診療放射線技師会会長、芳士戸治義日本診療放射線技師連盟理事長。畦元将吾自民党衆院議員同席。４６分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、山田重夫外務審議官。５時１６分、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、防衛省の増田和夫防衛政策局長、納冨中情報本部長。２８分、滝沢内閣情報官。６時１分、ベトナムのファム・ミン・チン首相を出迎え。記念撮影。２分、儀仗（ぎじょう）隊による栄誉礼、儀仗。１６分、チン首相と首脳会談。７時１４分、文書交換式、共同記者発表。４３分、徒歩で公邸。岸田文雄首相主催の夕食会。９時１６分、チン首相を見送り。４１分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

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