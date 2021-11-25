大阪桐蔭が広陵下し初優勝　明治神宮野球大会高校の部

2021年11月25日 13時11分 （共同通信）
　広陵を破って初優勝を果たし、喜ぶ大阪桐蔭ナイン＝神宮

　広陵を破って初優勝を果たし、喜ぶ大阪桐蔭ナイン＝神宮

　明治神宮野球大会最終日は２５日、神宮球場で高校の部の決勝が行われ、大阪桐蔭（近畿）が広陵（中国）を１１―７で下し、初優勝を果たした。近畿地区は来春の選抜大会の「神宮大会枠」を獲得し、同地区の枠は７となった。
　大阪桐蔭は三回に４点を先取。四回と七回に松尾が本塁打を放つなど、攻撃の手を緩めなかった。広陵は投手陣が踏ん張れず、打線の追い上げも実らなかった。

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