明治神宮野球大会最終日は２５日、神宮球場で高校の部の決勝が行われ、大阪桐蔭（近畿）が広陵（中国）を１１―７で下し、初優勝を果たした。近畿地区は来春の選抜大会の「神宮大会枠」を獲得し、同地区の枠は７となった。

大阪桐蔭は三回に４点を先取。四回と七回に松尾が本塁打を放つなど、攻撃の手を緩めなかった。広陵は投手陣が踏ん張れず、打線の追い上げも実らなかった。



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