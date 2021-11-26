岸田首相の一日 11月25日（木）
2021年11月26日 07時26分
【午前】９時３０分、自民党本部。３４分、同党新しい資本主義実行本部に出席し、あいさつ。４７分、官邸。１０時１分、「奈良の柿ＰＲレディ」の広瀬麻理奈さんらの表敬。高市早苗同党政調会長同席。２８分、東京・南元町の二葉南元保育園。園児と交流。保育士らと車座で意見交換。後藤茂之厚生労働相同行。１１時２８分、報道各社のインタビュー。３３分、園児らと写真撮影。４４分、官邸。５７分、東京・永田町の全国町村会館西館。同党岸田派の会合に出席し、あいさつ。
【午後】０時３１分、官邸。１時３３分、山際大志郎経済再生担当相、木原誠二官房副長官、藤井健志官房副長官補、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理、田和宏内閣府事務次官。２時１０分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、岡野正敬外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、鈴木康彦統合幕僚副長。４５分、岡部信彦内閣官房参与。３時１０分、渡具知武豊沖縄県名護市長。島尻安伊子元沖縄北方担当相同席。５５分、末松信介文部科学相、義本博司文科事務次官。４時３２分、月例経済報告関係閣僚会議。４９分、経済財政諮問会議。６時４７分、横浜市西区のヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル。宴会場「インターコンチネンタルボールルーム」で全国中小企業団体中央会全国大会の懇親会に出席し、あいさつ。７時５９分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。
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