栃木県庁
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ふるさとパンフ大賞 栃木市の冊子が「パックン賞」 外国人視点の紹介が高評価
栃木市制作のプロモーション冊子「Ｔｏｃｈｉｇｉ Ｃｉｔｙ Ｒｅａｌ Ｖｉｓｕａｌ Ｍａｇａｚ...
11月26日
「男体仙人」映像で悼む 11月27日に足利で「山岳映画会」 1223回登頂の田名網さん急逝受け
郷土のアマチュア映像作家らが山岳作品を上映する晩秋の恒例イベント「第２４回足利山岳映画会」が...
11月25日
＜新型コロナ＞栃木県内の新規感染者ゼロ 22日以来
栃木県と宇都宮市は二十四日、新型コロナウイルスの新たな感染確認はなかったと発表した。県内で新規感染の...
孔子と高弟 厳かにたたえる 足利学校で114回目の「釈奠」
足利市の史跡足利学校で二十三日、儒学の祖・孔子とその高弟を祭る伝統儀式「釈奠（せきてん）」が...
11月24日
交通安全ポスター 最優秀賞に森島君 宇都宮市コンクール
宇都宮市の「交通安全に関する啓発ポスターコンクール」で、最優秀賞に豊郷中央小四年森島律樹（り...
＜新型コロナ＞栃木県で新たに1人感染
宇都宮市は二十三日、新たに同市居住者一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認...