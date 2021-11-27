岸田首相の一日 11月26日（金）
2021年11月27日 08時17分
【午前】９時２６分、官邸。２７分、野田聖子こども政策担当相、藤井健志官房副長官補、谷内繁内閣審議官。１０時２分、閣議。２０分、復興推進会議。４０分、沖田芳樹内閣危機管理監、秋葉剛男国家安全保障局長、高橋憲一官房副長官補、岡野正敬外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。１１時１分、蒲島郁夫熊本県知事ら。２０分、竹内みどり駐モルディブ大使、岡庭健駐ケニア大使、久保雄嗣駐ハイチ大使、相木俊宏駐タジキスタン大使、福島秀夫駐パナマ大使、森野泰成駐クウェート大使、一方井克哉駐コートジボワール大使。５３分、東京・元赤坂の明治記念館。宴会場「富士」で町村議会議長全国大会に出席し、あいさつ。
【午後】０時３１分、官邸。１時２分、新しい資本主義実現会議。２時１５分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、船越健裕アジア大洋州局長。３時５分、後藤茂之厚生労働相、堀内詔子ワクチン接種推進担当相、吉田学厚労事務次官。２９分、小谷野五雄自民党埼玉県連幹事長。村井英樹首相補佐官同席。４０分、野田聖子男女共同参画担当相、林伴子内閣府男女共同参画局長。４時１８分、滝沢裕昭内閣情報官。５１分、臨時閣議。５時５分、藤井官房副長官補、森美樹夫外務省領事局長、浅沼一成厚労省危機管理・医務技術総括審議官。１６分、国家安全保障会議。６時、全国都道府県知事会議。７時、オンライン形式のアジア欧州会議（ＡＳＥＭ）首脳会議。８時５４分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。
おすすめ情報