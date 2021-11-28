オーストリア、コロナで抗議デモ　ワクチン義務化などで、複数都市

2021年11月28日 07時37分 （共同通信）
　【ウィーン共同】ＤＰＡ通信によると、オーストリア南部グラーツで２７日、新型コロナウイルス感染拡大の対策として政府が打ち出したワクチン接種の義務化などに抗議する最大３万人がデモ行進した。西部インスブルックなどでもデモが行われた。
　オーストリアは２２日からロックダウン（都市封鎖）を実施しているほか、来年２月１日からワクチン接種を義務化する方針。

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