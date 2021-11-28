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変異株命名、中国に配慮か？ 「ＸＩ」＝「習」で、米ＦＯＸ
【ニューヨーク共同】米ＦＯＸニュースは２７日、新型コロナウイルスの新たな変異株の名前「オミクロン」に...
11月28日
「注目嫌」とテニス彭帥さん？ 自称知人がメール公開
【北京共同】中国最高指導部の元メンバーに性的関係を迫られたと暴露したテニス選手、彭帥さんが女子テニス...
パンケーキ愛好家も安心 カナダのメープルシロップ備蓄大量放出へ 天候不順で生産減少
【ニューヨーク＝杉藤貴浩】世界的な原油高で各国が石油備蓄を放出する中、カナダのメープルシロップ各社が...
11月27日
密航ボート沈没事故巡り英仏が非難の応酬 両国の緊張感に拍車
【ロンドン＝加藤美喜】英仏海峡で難民・移民らを乗せた小型ボートが沈没し２７人が死亡した事故を巡り、英...
アルメニア・アゼルバイジャン国境画定作業を年内開始で合意 ナゴルノカラバフ問題にロシア仲介
【モスクワ＝小柳悠志】ロシアのプーチン大統領は26日、旧ソ連の係争地ナゴルノカラバフを巡って30年...
ノーベル平和賞受賞のエチオピア・アビー首相「戦場で会おう」 国際社会から非難
【カイロ＝蜘手美鶴】政府と反政府勢力の戦闘が続くエチオピアで、アビー首相が「戦場で会おう」などと国民...