＜新型コロナ＞栃木県は4日連続で新規感染者の確認ゼロ

2021年11月28日 07時43分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県と宇都宮市は二十七日、新型コロナウイルスの新たな感染確認はなかったと発表した。県内で新規感染者の発表がないのは四日連続。
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