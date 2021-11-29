群馬県庁
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＜新型コロナ＞オンライン会議、県内企業の半数が導入 群馬で働き方改革進む
新型コロナウイルスの感染拡大により、群馬県内企業の半数がオンライン会議を導入した実態が、信用調査会社...
11月29日
絵画でたどる「昭和モダン」 洋画家・松本竣介ら140作品展示 桐生の大川美術館、来月12日まで
洋画家の松本竣介（一九一二〜四八年）と同世代の作家を中心とした企画展「松本竣介《街》と昭和モ...
11月28日
＜新型コロナ＞群馬県で新たに8人の感染確認
群馬県は二十七日、新たに八人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は延べ一万六...
群馬、栃木の20年政治資金報告書 収支いずれも減少
群馬、栃木県の選挙管理委員会は、各県に支部や拠点を置く政治団体を対象にした二〇二〇年分の政治資金収支...
11月27日
＜新型コロナ＞群馬県で新たに3人感染
群馬県は二十六日、新型コロナウイルスに新たに三人が感染していると確認したと発表した。保健所別では、伊...
平安人の復興祈願 多胡碑記念館で企画展 大地震頻発の9世紀製作 古代瓦「羊子三（ようしさん）」に注目
平安時代の九世紀に大地震の被害を受けた、上野国分寺の復興のために作られた古代瓦「羊子三（よう...
11月26日