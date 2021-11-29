＜新型コロナ＞群馬県で新たに1人感染

2021年11月29日 07時54分
群馬県庁

群馬県庁

　高崎市は二十八日、新型コロナウイルスに新たに一人が感染していると確認したと発表した。群馬県によると、県内の感染確認者は延べ一万六千八百六十三人。（菅原洋）
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