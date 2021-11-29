ＮＨＬ、キャピタルズが首位に　第７週、勝ち点３３

2021年11月29日 16時44分 （共同通信）
　ハリケーンズ戦で勝利し喜ぶキャピタルズの選手たち＝ノースカロライナ州ローリー（ＡＰ＝共同）

　ハリケーンズ戦で勝利し喜ぶキャピタルズの選手たち＝ノースカロライナ州ローリー（ＡＰ＝共同）

　【ニューヨーク共同】北米プロアイスホッケーＮＨＬは２８日に第７週が終了し、東カンファレンス大都市圏地区でキャピタルズが勝ち点３３で首位に立った。大西洋地区はメープルリーフスが同３３でトップ。
　西カンファレンスは、太平洋地区はオイラーズが勝ち点３０、中地区はワイルドが同２９でトップ。

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