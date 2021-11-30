栃木県庁
関連キーワード
児童の文字で橋名板 台風被害で架け替え 「久保田橋」に設置へ 県、永野小に作成依頼
鹿沼市上永野の永野小学校の児童が書いた文字で作った久保田橋の「橋名板」が完成した。通学にも利...
11月30日
ぬくぬくもぐもぐリンゴ風呂 カピバラ入湯 那須どうぶつ王国
那須どうぶつ王国（那須町）で、カピバラたちがつかる温泉にリンゴを浮かべる「リンゴ風呂」が開催...
栃木市フルーツスイーツコンテスト 「葡萄のタルト」最多88票 地元産の希少種使用
栃木市は、地元産フルーツを使ったスイーツの出来栄えを競う「＃栃木市フルーツスイーツコンテスト...
11月29日
＜新型コロナ＞栃木県は5日連続で新規感染ゼロ
栃木県と宇都宮市は二十八日、新型コロナウイルスの新たな感染確認はなかったと発表した。県内で感染確認者...
人気の果実店 足利の「いでいフルーツ」 46年で幕 あす、あさって「感謝」の大安売り
足利市の中心市街地にある人気果実店「いでいフルーツ」（通三）が十一月末、地域に惜しまれつつ四...
11月28日
＜新型コロナ＞栃木県は4日連続で新規感染者の確認ゼロ
栃木県と宇都宮市は二十七日、新型コロナウイルスの新たな感染確認はなかったと発表した。県内で新規感染者...