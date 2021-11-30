＜新型コロナ＞栃木県は6日連続感染ゼロ

2021年11月30日 07時42分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県と宇都宮市は二十九日、新型コロナウイルスの新たな感染確認はなかったと発表した。県内で新規感染の発表がなかったのは六日連続。（小川直人）
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