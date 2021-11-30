群馬県庁

群馬県は二十九日、新型コロナウイルスに新たに五人が感染していると確認したと発表した。保健所別では、伊勢崎三人、桐生と館林が各一人。県内の感染確認者は延べ一万六千八百六十八人。（池田知之）

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