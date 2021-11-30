＜新型コロナ＞群馬県で新たに5人感染

2021年11月30日 07時46分
群馬県庁

群馬県庁

　群馬県は二十九日、新型コロナウイルスに新たに五人が感染していると確認したと発表した。保健所別では、伊勢崎三人、桐生と館林が各一人。県内の感染確認者は延べ一万六千八百六十八人。（池田知之）
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