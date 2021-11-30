【午前】９時１８分、官邸。１９分、報道各社のインタビュー。２２分、斎藤智也国立感染症研究所感染症危機管理研究センター長。福島靖正厚生労働省医務技監同席。１０時５８分、山西健一郎日本観光振興協会会長ら。１１時１３分、こども政策の推進に関する有識者会議の清家篤座長から報告書受け取り。松野博一官房長官、野田聖子こども政策担当相同席。３９分、高橋英富広島県医薬品卸協同組合理事長ら。

【午後】０時１分、政府与党連絡会議。３５分、古川禎久法相、林芳正外相、後藤茂之厚労相、斉藤鉄夫国土交通相、松野官房長官。１時１５分、報道各社のインタビュー。３０分、小池百合子東京都知事から新型コロナウイルス感染症対策に関する要望書受け取り。２時３８分、手塚正彦日本公認会計士協会会長、森公高日本公認会計士政治連盟会長。鷲尾英一郎自民党副幹事長ら同席。３時２６分、鈴木俊一財務相、木原誠二官房副長官、財務省の矢野康治事務次官、茶谷栄治主計局長。５２分、鈴木財務相。４時１２分、芳井敬一住宅生産団体連合会会長。５時、男女共同参画会議。６時、欧州連合（ＥＵ）のミシェル大統領と電話会談。７時１６分、東京・銀座のイタリア料理店「リストランテ クロディーノ」。小林史明デジタル副大臣、村井英樹首相補佐官と会食。９時１９分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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