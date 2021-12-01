栃木県庁

栃木県は三十日、新たに三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計一万五千四百八十二人になった。

県によると、新規感染者の居住地別は、足利市二人、真岡市一人だった。（小川直人）

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