＜新型コロナ＞栃木県で新たに３人の感染確認　

2021年12月1日 07時25分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は三十日、新たに三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計一万五千四百八十二人になった。
　県によると、新規感染者の居住地別は、足利市二人、真岡市一人だった。（小川直人）
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