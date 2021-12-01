＜新型コロナ＞群馬県で新たに14人感染確認　約4週間ぶりに2桁

2021年12月1日 07時25分
群馬県庁

群馬県庁

　群馬県は三十日、新型コロナウイルスに新たに十四人が感染していると確認したと発表した。感染確認者が二桁になるのは十一月三日以来。
　保健所別では、太田六人、桐生四人、館林三人、伊勢崎一人。県内の感染確認者は延べ一万六千八百八十二人。（池田知之）
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