群馬県庁
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中国へ届け 渋川の魅力 コロナ後見据え、市がPR動画配信 外務省支援事業に採択
渋川市が制作した市のＰＲ動画が来年一月、在中国日本大使館の会員制交流サイト（ＳＮＳ）などで配信される...
12月1日
日航機事故の慰霊塔制作 半田さんの作品が故郷へ 遺族が安中市に35点寄贈 記念企画展で紹介
安中市出身の巨石彫刻家で、一九八五年の日航ジャンボ機墜落事故の犠牲者を追悼する上野村の「慰霊...
11月30日
＜新型コロナ＞群馬県で新たに5人感染
群馬県は二十九日、新型コロナウイルスに新たに五人が感染していると確認したと発表した。保健所別では、伊...
＜新型コロナ＞電話で生活相談を 来月2日 弁護士が無料対応
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う生活困窮者たちに向けた「生活相談ホットライン」が十二月二日午前十時...
＜新型コロナ＞オンライン会議、県内企業の半数が導入 群馬で働き方改革進む
新型コロナウイルスの感染拡大により、群馬県内企業の半数がオンライン会議を導入した実態が、信用調査会社...
11月29日
＜新型コロナ＞群馬県で新たに1人感染
高崎市は二十八日、新型コロナウイルスに新たに一人が感染していると確認したと発表した。群馬県によると、...