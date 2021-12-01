日本到着の国際線、新規予約の当面停止を要請　国交省、オミクロン株の水際対策で＜新型コロナ＞

2021年12月1日 16時25分
東京国際空港に着陸した旅客機

東京国際空港に着陸した旅客機

　国土交通省は１日、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」感染拡大の水際対策として、日本に到着する国際線の新規予約を当面停止するよう各航空会社に要請したと明らかにした。（共同）
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