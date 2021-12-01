東京国際空港に着陸した旅客機

国土交通省は１日、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」感染拡大の水際対策として、日本に到着する国際線の新規予約を当面停止するよう各航空会社に要請したと明らかにした。（共同）

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