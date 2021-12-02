＜新型コロナ＞栃木県で新たに1人感染

2021年12月2日 07時15分
栃木県庁

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　栃木県は一日、新たに小山市在住者一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は、計一万五千四百八十三人になった。（小川直人）
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