水際対策に米国の一部追加　オミクロン株拡大で

2021年12月2日 22時22分 （共同通信）
　政府は２日、新型コロナウイルスの「オミクロン株」拡大を受け、水際対策の対象に米カリフォルニア州、アイルランド、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、ガーナ、サウジアラビア、ノルウェーの計６カ国・地域を追加し、日本への入国者に指定施設での３日間待機を求めると発表した。４日午前０時から適用する。

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