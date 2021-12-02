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立民、新執行部が正式発足 幹事長西村氏、総会で了承
立憲民主党は２日、国会内で開いた両院議員総会で、幹事長に西村智奈美元厚生労働副大臣（５４）を充てるな...
12月2日
国際線の新規予約、一転再開 オミクロン株の水際対策迷走
国土交通省は２日、日本に到着する国際線新規予約受け付けを再開すると発表した。新型コロナウイルスの「オ...
静岡・川勝知事、また問題発言 女性蔑視指摘に「不適切」と謝罪
静岡県の川勝平太知事は２日の記者会見で、６月の知事選での演説で女性蔑視ともとれる発言をしたとして「不...
自民石破派、「グループ」に変更 所属議員減少、臨時総会で表明
自民党石破派（水月会、１２人）は２日昼、臨時総会を国会内で開いた。顧問の石破茂元幹事長が所属議員の減...
国際線の新規予約、一律停止撤回 政府一転、年内の帰国希望に配慮
政府は２日、新型コロナウイルスの「オミクロン株」拡大を受けた水際対策について、一律で国際線の新規予約...
岸田首相の一日 12月1日（水）
【午前】９時３６分、官邸。３８分、斉藤鉄夫国土交通相、天羽隆林野庁長官、宇野善昌国交省都市局長。１０...