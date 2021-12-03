＜新型コロナ＞栃木県で新たに2人感染

2021年12月3日 07時55分
栃木県庁

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　栃木県は二日、新たに真岡市在住の二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は、計一万五千四百八十五人になった。（小川直人）
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