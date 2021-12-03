栃木県庁
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佐野市のふるさと納税、前年度比15倍の寄付額11億円見込む 新返礼品「ティッシュボックス」好調
佐野市は、本年度のふるさと納税の最終寄付額が、前年度の十五倍の十一億円に達するとの見通しを示...
12月3日
那須塩原の市政アドバイザー 鈴木ICU元学長ら2人に委嘱
那須塩原市は、幅広い見識から市長に助言、提言する「市政アドバイザー」を、同市出身（旧黒磯町）...
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12月2日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに1人感染
栃木県は一日、新たに小山市在住者一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は、...
疫病退散の願い込め 獅子舞など民俗芸能紹介 12月12日まで市内で特別展
那須地域に伝わる獅子舞などの民俗芸能を紹介する特別展「舞い踊る伝承 那須地域の獅子舞・城鍬舞...
12月1日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに３人の感染確認
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