米首都でツリーに点灯　１９２３年から続く伝統行事

2021年12月3日 12時38分 （共同通信）
　２日、米ワシントンでクリスマスツリーに点灯するイベントに参加するバイデン大統領夫妻（ＵＰＩ＝共同）

　２日、米ワシントンでクリスマスツリーに点灯するイベントに参加するバイデン大統領夫妻（ＵＰＩ＝共同）

　【ワシントン共同】米首都ワシントンのホワイトハウス南側にある広場で２日、巨大なクリスマスツリーに点灯する毎年恒例のイベントが開かれた。１９２３年のクーリッジ大統領から続く伝統行事で、米国は本格的なクリスマスシーズンに入る。
　ステージでバイデン大統領がジル夫人と共にカウントダウンすると、ツリー全体に施された金と赤の電飾がともった。

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