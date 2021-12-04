【午前】９時１１分、官邸。１２分、報道各社のインタビュー。２５分、米マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏と電話会談。１０時１分、閣議。４０分、後藤茂之厚生労働相。４５分、寺田稔首相補佐官に辞令交付。１１時１分、東京・霞が関の中央合同庁舎７号館。教育未来創造会議担当室の看板掛け。末松信介文部科学相同席。１１分、官邸。２０分、宮沢洋一自民党税制調査会長。５５分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。中国料理店「星ケ岡」で自民党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、公明党の山口那津男代表、北側一雄副代表、石井啓一幹事長と会食。

【午後】１時５分、国会。１１分、官邸。１５分、栗生俊一官房副長官、藤井健志官房副長官補、森美樹夫外務省領事局長、厚労省の吉田学事務次官、福島靖正医務技監。２時、東京・大手町の経団連会館。ＴＭＩ総合法律事務所など主催の「防衛・経済安全保障シンポジウム」に出席し、あいさつ。２５分、官邸。３時１分、新聞・通信各社の論説委員らと懇談。３３分、在京民放各社の解説委員らと懇談。４時２分、内閣記者会加盟報道各社のキャップと懇談。４６分、国際会議向けのビデオメッセージ収録。５５分、大西宏幸元自民党衆院議員。５時３０分、経済財政諮問会議。６時５０分、後藤厚労相、松野博一官房長官、栗生官房副長官、藤井官房副長官補、森外務省領事局長、吉田厚労事務次官。７時２１分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。日本料理店「千羽鶴」で根本匠元厚労相、自民党の大西、左藤章両元衆院議員と会食。９時１８分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



関連キーワード 首相の一日