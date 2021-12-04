帝京大、全勝で３年ぶり優勝　関東大学ラグビー対抗戦

2021年12月4日 15時11分 （共同通信）
　ラグビーの関東大学リーグ対抗戦は４日、東京・秩父宮ラグビー場で行われ、帝京大が６４―１４で慶大に大勝し、７戦全勝で３年ぶり１０度目の優勝を飾った。慶大は３勝４敗。
　帝京大はＣＴＢ志和池のトライで勝ち越し、前半を２１―１４で折り返した。後半は当たりの強さで圧倒し、防御の甘くなった慶大から６トライを奪って突き放した。

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