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陸上自衛隊の輸送機オスプレイが木更津駐屯地（木更津市）に暫定配備されたことに反対する市民集会...
12月5日
沖縄でヘリパッド反対運動の伊佐真次さん、船橋で講演「声を上げるべきだ」
船橋市で四日開かれた市民集会には、沖縄県北部の東村高江で米軍訓練場の反対運動を続ける「ヘリパ...
市原の更級日記千年紀文学賞 第1回大賞 長野さんら表彰
市原市にゆかりがある平安時代中期の回想録「更級日記」にちなんだ、第一回「更級日記千年紀文学賞...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに2人が感染
千葉県内で４日、新たに２人が新型コロナウイルスに感染したと発表された。
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12月4日
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千葉県内で新型コロナウイルスワクチンの３回目接種が始まった。千葉ろうさい病院（市原市）の岡本...
房総と関西を結ぶ高速バス「君津・木更津－京都駅・USJ」が17日から運行 25年の万博控え初ルート
シダックスグループで、民間企業の役員車や自治体の公用車などを扱う車両運行サービス会社「大新東...