関連キーワード
中村哲医師の命日 映画上映会 アフガンに希望 35年の軌跡 21年間取材の谷津監督「遺志継がれている」
アフガニスタンで医療や用水路建設、農業支援に尽くした非政府組織（ＮＧＯ）「ペシャワール会」現...
12月5日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに3人の感染確認
栃木県は四日、新たに三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計一万五千四百...
来年開催のとちぎ国体 炬火トーチとミニ炬火台お披露目
来年開催の「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」の炬火（きょか）トーチとミニ炬火台がお披露目さ...
12月4日
街彩るＸマスバス 宇都宮で25日まで走行
関東自動車（宇都宮市）の路線バスに、クリスマスの装飾をした「メリークリスバス」が登場した。二...
＜新型コロナ＞栃木県で新たに2人の感染確認
栃木県は三日、新たに二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計一万五千四百...
佐野市のふるさと納税、前年度比15倍の寄付額11億円見込む 新返礼品「ティッシュボックス」好調
佐野市は、本年度のふるさと納税の最終寄付額が、前年度の十五倍の十一億円に達するとの見通しを示...
12月3日