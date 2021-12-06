＜新型コロナ＞栃木県で新たに1人の感染確認

2021年12月6日 07時09分

　栃木県は五日、新たに足利市居住者一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計一万五千四百九十一人。
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