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民踊 2年ぶり、熱海で講習会 「各地の踊り、継承に努めたい」 若者への普及目指す
全国各地の民謡や音頭で踊る「民踊」の指導者を対象にした研究集会（講習会）が１１月中旬の２日間...
12月6日
担当部内で盛り土の危険性引き継がれず 元幹部ら証言 熱海の土石流災害から5カ月
静岡県熱海市の大規模土石流から5カ月となった３日、地域復興に取り組む地元住民らが、被災した同市の伊豆...
12月4日
淡島ホテル再開へ新会社 元総支配人、運営体制を整備へ
運営会社の破産手続きを巡り、臨時休館に追い込まれている沼津市の会員制リゾートホテル「淡島ホテ...
＜新型コロナ＞静岡県で5人の新規感染を確認
静岡県内では三日、新たに五人の新型コロナウイルス感染が確認された。富士市で三人、沼津市と浜松市で各一...
＜新型コロナ＞「オミクロン株」濃厚接触者、静岡県内は6人 宿泊療養施設に入所
川勝平太静岡県知事は二日の定例会見で、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の国内二例目の...
12月3日
塗装前の「209系」撮影のチャンス 伊豆急行、11日に伊豆高原駅でイベント 各回100人限定、4回実施
伊豆急行（伊東市）は十一日、同市八幡野の伊豆高原駅で、来春から伊豆急行線で導入されるＪＲ東日...