＜新型コロナ＞静岡県では4日に新たに5人の感染確認　5日はゼロ

2021年12月6日 07時10分

　静岡県内では四、五日、新たに計五人の新型コロナウイルス感染者が確認された。
　四日に沼津市と富士市で各二人、函南町で一人の感染が判明。五日は新たな感染者はいなかった。
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