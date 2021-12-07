＜新型コロナ＞埼玉県で新規感染4人　オミクロン株3例目の濃厚接触者　2人を検査

2021年12月7日 18時08分
　埼玉県内では７日、新型コロナウイルスの新たな感染者４人と、４０代男性１人の死亡が発表された。
　また、県は新たな変異株「オミクロン株」の国内３例目の感染者の濃厚接触者４１人のうち、２人が県内在住者と明らかにした。宿泊療養施設に移るよう要請し、ＰＣＲ検査をしている。
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