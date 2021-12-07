英、政府代表の五輪派遣「未定」　副首相「私は行かない」

2021年12月7日 22時23分 （共同通信）
　【ロンドン共同】ジョンソン英首相の報道官は７日、来年の北京冬季五輪・パラリンピックに政府代表を派遣するかどうかについて「まだ決まっていない。しかるべき時期に立場を表明する」と述べた。ロイター通信が報じた。
　ラーブ副首相は７日、自身の出席を打診されたと明らかにし「私は行かない予定だ」と語った。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

国際の新着

記事一覧