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中国、ネット流行語に党百年作品 寝そべりや宿題減も
【北京共同】中国で今年のインターネット十大流行語が発表され、創建１００年を迎えた共産党の誕生を扱った...
12月7日
日中交流イベント、当日に中止 大使館、北京市当局要請で
【北京共同】北京の日本大使館は７日、同日午後に主催する予定だった日中交流イベントを中止すると招待客に...
フン・セン氏、ミャンマー訪問へ 来月上旬、情勢打開に意欲
【プノンペン共同】来年の東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）議長国カンボジアのフン・セン首相は７日、ミャ...
中国、米に対抗措置を明言 北京五輪の外交ボイコット巡り
【北京共同】バイデン米政権が６日、来年２月の北京冬季五輪の「外交ボイコット」を発表した。中国政府は７...
正常を強調、ＯＤＡ再開訴え ミャンマー「投資相」が会見
【バンコク共同】クーデターで全権を握ったミャンマー国軍が投資・対外経済関係相に任命したアウンナインウ...
【動画あり】「大変ハッピーです」真鍋淑郎さんにメダル授与 気候科学でノーベル物理学賞
【ワシントン＝杉藤貴浩】２０２１年のノーベル物理学賞に決まった米プリンストン大上席研究員の真...