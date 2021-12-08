＜新型コロナ＞群馬県で新たに8人感染

2021年12月8日 07時53分
群馬県庁

群馬県庁

　群馬県は七日、新型コロナウイルスに新たに八人が感染していると確認したと発表した。保健所別では、伊勢崎四人、太田と桐生が各二人。県は同日、五日発表の一人を取り下げ、県内の感染確認者は延べ一万六千九百六十一人。（池田知之）
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