群馬県庁
関連キーワード
古代役人の宴の跡 前橋で12日まで、20年度発掘「文化財展」 「上野国府」推定地から出土の小皿など
前橋市教育委員会が２０２０年度に発掘した出土品を展示する「新出土文化財展」が、同市大手町の国...
12月8日
女子ソフト上野投手ら 五輪「金」ポストでお祝い 高崎市内2カ所に設置
東京五輪女子ソフトボールで金メダルに輝いた上野由岐子投手と、宇津木麗華監督の功績をたたえる金...
＜新型コロナ＞群馬県で新たに1人感染
前橋市は六日、新型コロナウイルスに新たに一人が感染していると確認したと発表した。群馬県によると、県内...
12月7日
群大ジャズ研がクリスマスライブ 浄運寺で
群馬大理工学部モダンジャズ研究会のクリスマスジャズライブが、桐生市本町の浄運寺で開かれた。
...
オケのうまみ凝縮 群馬交響楽団が22年度・定演プログラム発表 チャイコフスキーなど10公演
群馬交響楽団は、高崎芸術劇場（高崎市栄町）で開く２０２２年度の定期演奏会プログラムを発表した...
12月6日
＜新型コロナ＞群馬県で30人の新規感染 太田市内の工場クラスターが計42人に拡大 うち29人は2回接種済み
群馬県は５日、新たに３０人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。このうち２６人は、県が２日に...
12月5日