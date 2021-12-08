【午前】９時２９分、官邸。１０時２分、閣議。１２分、後藤茂之厚生労働相、萩生田光一経済産業相、斉藤鉄夫国土交通相、山際大志郎経済再生担当相、若宮健嗣消費者担当相、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理。３１分、後藤厚労相。１１時１９分、報道各社のインタビュー。２６分、自民党本部。３０分、同党財政健全化推進本部役員会。５７分、官邸。

【午後】０時、古川禎久法相、牧島かれんデジタル相、野田聖子地方創生担当相、若宮消費者担当相と会食。１時５０分、青山繁晴自民党参院議員らから中国の人権侵害に関する提言書受け取り。２時２７分、鈴木俊一財務相、財務省の矢野康治事務次官、神田真人財務官、茶谷栄治主計局長。３９分、鈴木財務相、財務省の矢野事務次官、茶谷主計局長。４８分、鈴木財務相、矢野財務事務次官。３時２２分、金子恭之総務相、黒田武一郎総務事務次官。５０分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、山田重夫外務審議官、市川恵一北米局長。４時４０分、榊真一内閣府政策統括官、神谷崇水産庁長官、松沢裕環境省水・大気環境局長。５時４分、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、宮川正内閣衛星情報センター所長。１８分、滝沢内閣情報官。６時１５分、東京・銀座の日本料理店「新ばし金田中」。国分文也丸紅会長と会食。７時４５分、東京・丸の内のパレスホテル東京。宴会場「葵」で東京栄養サミットに出席し、あいさつ。８時５６分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



関連キーワード 首相の一日