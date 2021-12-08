【ソウル＝木下大資】韓国政府は８日、新型コロナウイルスの１日当たりの新規感染者が７１７５人に達したと発表した。７０００人を超えるのは初めて。重症者も過去最多の８４０人となり、首都圏の重症者病床の稼働率は８割を超えている。

文在寅 （ ムンジェイン ） 政権は今週から、食堂やカフェを含む屋内施設を利用する際に、ワクチン接種済みを示す「防疫パス」の提示を原則義務化。高齢者のワクチン３回目接種も急ぐが、感染の抑制効果が表れるのは１、２週間後との観測もある。

来年２月からは中高生が多く利用する塾などにも防疫パスの対象を拡大するため、事実上の接種義務化だと物議を醸している。

仁川 （ インチョン ） 市の教会を中心に広がった変異株「オミクロン株」の感染者はこれまでに３８人。外国人対象の礼拝に参加していたソウルの大学に通う留学生３人が含まれていたことから、大学を介した感染拡大も憂慮されている。

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