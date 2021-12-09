栃木県庁
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白黒版画 個性わくわく 「リトル・クリスマス セレクション」展 開催 12月26日まで 歴代出品作20点
鹿沼市睦町の同市立川上澄生美術館１階展示ホールで、版画の展覧会「リトル・クリスマス セレクシ...
12月9日
開戦80年 戦争を生き延びた鐘 東善光寺に帰郷し30年 供出、石川の寺への寄進経て
太平洋戦争前に国の金属類回収令で供出されたものの、軍需品への転用を免れた釣り鐘が、栃木市の東...
12月8日
「かけるギョーザ」 国体ラベルが登場 来月から販売
来年の「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」の機運を盛り上げるオリジナルラベルの「ご飯にかける...
＜新型コロナ＞国内3例目のオミクロン株、栃木県内は濃厚接触者2人 新規感染5人も確認
栃木県は七日、新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」の国内三例目の感染者の濃厚接触者として、県内...
日光東照宮参道のカフェ舞台 劇場映画「日光物語」製作へ 主演のAKB武藤十夢さんら、市長に報告
日光市の日光東照宮の参道にある「本宮カフェ」などを舞台に、オリジナル劇場公開映画「日光物語」...
12月7日
＜新型コロナ＞栃木県で1人の感染確認
栃木県は六日、新たに真岡市在住の一人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計...