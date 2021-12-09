＜新型コロナ＞栃木県で感染確認なし　11月29日以来

2021年12月9日 07時27分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県と宇都宮市は八日、新型コロナウイルスの新たな感染確認はなかったと発表した。県内で新規感染の発表がないのは先月二十九日以来。（小川直人）
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