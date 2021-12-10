佐野史郎さん
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12月10日
囲碁、井山が王座を奪還 ２年７カ月ぶり五冠に復帰
囲碁の第６９期王座戦５番勝負の第５局は９日、甲府市で打たれ、挑戦者の井山裕太四冠（３２）が１６１手で...
12月9日
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劇団四季は９日、千葉県浦安市の東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ）内の「舞浜アンフィシアター」で、来年１...