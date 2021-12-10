＜新型コロナ＞埼玉県で新たに3人感染　ワクチン2回接種済みが2人

2021年12月10日 18時20分
　埼玉県で１０日、３人の新型コロナウイルス感染が確認された。県と越谷市が発表した。県によると、感染者のうち２人はワクチンを２回接種していた。
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