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＜新型コロナ＞千葉県で新たに７人の感染
千葉県内では１０日、新型コロナウイルスに新たに１０～４０代の男女７人が感染したと発表された。...
12月10日
＜新型コロナ・10日＞東京都で新たに25人感染、死者なし 重症者は3人
東京都は１０日、新型コロナウイルスの新たな感染者２５人が確認されたと発表した。現在入院してい...
＜新型コロナ＞オミクロン株、国内で新たに8人感染 いずれも海外から入国
政府は１０日、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」について、国内で新たに８人の感染を確認...
＜新型コロナ＞静岡県内で18人の新規感染 静岡市の小学校でクラスター
静岡県内では九日、新たに十八人の新型コロナウイルス感染が確認された。富士市で十三人、静岡市で五人。
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＜新型コロナ＞群馬県で16人の新規感染 オミクロン株の濃厚接触者は3人
群馬県は九日、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の感染確認者の濃厚接触者として、県内の...
＜新型コロナ＞栃木県で新たに2人感染
栃木県は九日、新たに真岡市在住の二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計...