生悦住望さん死去　ダイジェット工業会長

2021年12月11日 07時15分
　生悦住望さん（いけずみ・のぞむ＝ダイジェット工業会長）８日、老衰のため死去、８７歳。東京都出身。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は長男歩（あゆむ）さん。後日、お別れの会を開く予定。

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