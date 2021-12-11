藤原義治さん死去　元住友精化専務

2021年12月11日 07時15分
　藤原義治さん（ふじはら・よしつぐ＝元住友精化専務）９月７日、老衰のため死去、８４歳。兵庫県出身。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は妻雅子（まさこ）さん。

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