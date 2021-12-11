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生悦住望さん（いけずみ・のぞむ＝ダイジェット工業会長）８日、老衰のため死去、８７歳。東京都出身。葬儀...
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ファミコン生みの親 上村雅之さん死去 立命館大客員教授
上村雅之さん（うえむら・まさゆき＝立命館大客員教授）６日死去、７８歳。葬儀・告別式は近親者で...
矢田部理さん死去 新社会党委員長、元参院議員
矢田部理さん（やたべ・おさむ＝元・新社会党委員長、元参院議員）５日、老衰のため死去、８９歳。茨城県出...
スサナ・ヒグチさん死去 アルベルト・フジモリ元ペルー大統領の元妻
スサナ・ヒグチさん（アルベルト・フジモリ元ペルー大統領の元妻）ペルーのメディアによると８日、リマ市内...
12月10日
岡村親宜さん死去 過労死弁護団全国連絡会議元代表幹事、弁護士
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丸谷明夫さん死去 前全日本吹奏楽連盟理事長
丸谷明夫さん（まるたに・あきお＝前全日本吹奏楽連盟理事長）７日、すい頭部がんのため死去、７６歳。滋賀...
12月9日