栃木県庁
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＜11日に考えた＞調査活動に同行 「5軒に1軒空き家」 足利市苦悩 倒壊の危険性「500軒以上ある」
中心市街地周辺の空洞化が顕著な足利市は空き家率が１９・９％（二〇一八年、総務省調べ）。県南で...
12月11日
黄金のサナギツリー登場 真岡市の井頭公園
熱帯の鳥やチョウが楽しめる真岡市の井頭公園「花ちょう遊館」に、金色などに輝くチョウのサナギで...
12月10日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに2人感染
栃木県は九日、新たに真岡市在住の二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計...
白黒版画 個性わくわく 「リトル・クリスマス セレクション」展 開催 12月26日まで 歴代出品作20点
鹿沼市睦町の同市立川上澄生美術館１階展示ホールで、版画の展覧会「リトル・クリスマス セレクシ...
12月9日
＜新型コロナ＞栃木県で感染確認なし 11月29日以来
栃木県と宇都宮市は八日、新型コロナウイルスの新たな感染確認はなかったと発表した。県内で新規感染の発表...
開戦80年 戦争を生き延びた鐘 東善光寺に帰郷し30年 供出、石川の寺への寄進経て
太平洋戦争前に国の金属類回収令で供出されたものの、軍需品への転用を免れた釣り鐘が、栃木市の東...
12月8日