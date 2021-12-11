栃木県で2人の感染確認

2021年12月11日 09時14分
栃木県庁

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　栃木県は十日、新たに足利市在住の二人の新型コロナウイルス感染を確認した、と発表した。県内の感染確認は、計一万五千五百一人になった。（小川直人）

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