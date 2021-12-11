関連キーワード
来年１月の国内Ｗ杯ジャンプ中止 オミクロン株の水際対策強化で
全日本スキー連盟は１１日、新型コロナウイルスの新変異株「オミクロン株」の拡大に伴う政府の水際対策強化...
12月11日
ソフトＢの風間「チームの柱に」 新入団１９選手発表
ソフトバンクは１１日、ペイペイドームでのファンフェスタで育成を含む１９選手の新入団発表を行い、ドラフ...
スノボ、竹内ら日本勢は予選落ち Ｗ杯パラレル大回転
スノーボード・アルペンのワールドカップ（Ｗ杯）が１１日、ロシアのバンノエで開幕してパラレル大回転の予...
大相撲業師の宇良「報われた年」 幕内復帰、初の三賞も獲得
大相撲で業師として人気の平幕宇良が１１日、東京都墨田区の木瀬部屋での稽古後に代表取材に応じ、十両優勝...
ホッケー女子、日本が優勝 アジアチャンピオンズトロフィー
ホッケー女子のアジア・チャンピオンズトロフィーは１１日、韓国の東海市で行われ、決勝で日本が韓国を２―...
Ｊ２長崎の玉田圭司が引退会見 「自分を披露する場がなかった」
Ｊ２長崎の元日本代表ＦＷ玉田圭司（４１）が１１日、長崎市内で引退記者会見を行い「やれるなと思っていて...