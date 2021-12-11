体操、女子は日体大がＶ７　全日本団体選手権が開幕

2021年12月11日 18時02分 （共同通信）
　体操の全日本団体選手権は１１日、東京・国立代々木競技場で開幕して女子が行われ、日体大が４種目合計１５７・６２９点をマークし、７大会連続２７度目の優勝を果たした。レジックスポーツが１５３・８９７点で２位となり、鯖江高（福井）が３位だった。
　昨年は新型コロナウイルスの影響で中止となり、２年ぶりに開催した。最終日の１２日は男子を実施する。

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