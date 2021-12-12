＜新型コロナ＞宇都宮で新たに1人の感染確認

2021年12月12日 07時12分
栃木県庁

栃木県庁

　宇都宮市は十一日、新たに同市居住者一人の新型コロナウイルス感染を発表した。県内の感染確認は計一万五千五百二人。
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