栃木県庁
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栃木県農業大学校（宇都宮市上籠谷町）は「いちご学科」の見学・体験会を十九日と来月二十二日の二...
12月12日
＜新型コロナ＞栃木県で2人の感染確認
栃木県は１０日、新たに足利市在住の２人の新型コロナウイルス感染を確認した、と発表した。県内の感染確認...
12月11日
＜11日に考えた＞「5軒に1軒が空き家」苦悩する足利市 倒壊の危険性「500軒以上」
中心市街地周辺の空洞化が顕著な栃木県足利市は空き家率が１９・９％（二〇一八年、総務省調べ）。...
黄金のサナギツリー登場 真岡市の井頭公園
熱帯の鳥やチョウが楽しめる真岡市の井頭公園「花ちょう遊館」に、金色などに輝くチョウのサナギで...
12月10日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに2人感染
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白黒版画 個性わくわく 「リトル・クリスマス セレクション」展 開催 12月26日まで 歴代出品作20点
鹿沼市睦町の同市立川上澄生美術館１階展示ホールで、版画の展覧会「リトル・クリスマス セレクシ...
12月9日