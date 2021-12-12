関東地方で地震 茨城、栃木、群馬、埼玉の各県で震度4 津波の心配なし
2021年12月12日 14時17分
１２日午後０時３１分ごろ、茨城、栃木、群馬、埼玉の各県で震度４の地震があった。気象庁によると、震源地は茨城県南部で、震源の深さは約５０キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）５・０と推定される。津波の心配はない。
各地の震度は次の通り。（共同）
震度４＝結城、笠間石井（茨城）足利大正、栃木西方（栃木）桐生元宿、太田西本町（群馬）さいたま岩槻区、加須（埼玉）など▽震度３＝水戸（茨城）宇都宮（栃木）前橋堀越（群馬）川越新宿（埼玉）千葉花見川（千葉）大手町（東京）鶴見末広（神奈川）など▽震度２＝郡山湖南（福島）日立（茨城）鹿沼（栃木）高崎（群馬）所沢（埼玉）茂原（千葉）八王子（東京）戸塚（神奈川）甲府（山梨）茅野（長野）富士宮（静岡）など▽震度１＝角田（宮城）中山（山形）福島（福島）高萩（茨城）嬬恋（群馬）銚子（千葉）奥多摩（東京）横須賀（神奈川）長岡山古志（新潟）身延（山梨）上田（長野）中津川加子母（岐阜）静岡（静岡）など
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