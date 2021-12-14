ＮＹ株、反落

2021年12月14日 00時26分 （共同通信）
　ニューヨーク・ウォール街にある標識（ロイター＝共同）

　ニューヨーク・ウォール街にある標識（ロイター＝共同）

　【ニューヨーク共同】週明け１３日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は反落して始まり、午前１０時現在、前週末比２４０・４２ドル安の３万５７３０・５７ドルをつけた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は１１・０７ポイント安の１万５６１９・５３。
　英国で新型コロナウイルスの新変異株「オミクロン株」による死者が確認されたことから、世界的な流行への懸念が高まり、投資リスク回避の売りが先行した。

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