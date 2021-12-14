＜新型コロナ・14日＞東京都で新たに24人の感染 死者1人、重症者4人
2021年12月14日 16時48分
東京都は１４日、新型コロナウイルスの新たな感染者２４人、死者１人が確認されたと発表した。現在入院している重症患者は４人。１週間平均の新規感染者数は１８．１人で、１４日時点で対前週比１１３．８％。都内の累計の患者数は３８万２４１３人となった。
感染者は２０代７人、４０代６人、５０代４人などで、６５歳以上の高齢者は３人だった。死亡したのは５０代の女性だった。
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