五輪公式映画、来年６月公開　総監督は河瀬直美さん

2021年12月15日 18時48分 （共同通信）
　映画「東京２０２０オリンピック（仮）」より（（Ｃ）２０２１―Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｏｌｙｍｐｉｃ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ―Ａｌｌ　Ｒｉｇｈｔｓ　Ｒｅｓｅｒｖｅｄ．）

　映画「東京２０２０オリンピック（仮）」より（（Ｃ）２０２１―Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｏｌｙｍｐｉｃ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ―Ａｌｌ　Ｒｉｇｈｔｓ　Ｒｅｓｅｒｖｅｄ．）

　東宝は１５日、２０２２年の配給作品を発表する記者会見を開き、東京五輪の公式映画「東京２０２０オリンピック（仮）」を６月に公開すると明らかにした。映画監督の河瀬直美さん（５２）が総監督を務め、準備段階から約２年間にわたって撮影した記録映像を作品にする。
　１９６４年の東京五輪では、市川崑監督が公式映画「東京オリンピック」の総監督を務めた。

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