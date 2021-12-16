フィリピン帰国者感染で情報収集　松野官房長官、オミクロンで

2021年12月16日 17時17分 （共同通信）
　松野博一官房長官は１６日の記者会見で、日本からフィリピンに帰国した男性が新型コロナウイルスのオミクロン株に感染していたことに関し「厚生労働省がフィリピン政府などから情報を収集中だ」と述べた。日本国内で感染した可能性についても厚労省で確認を進めているとした。

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