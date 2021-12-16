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相続税の申告漏れ１７８５億円 コロナで調査半減、国税庁
国税庁は１１日、２０２０事務年度（昨年７月～今年６月）の調査で、相続税の申告漏れが前年度に比べ４１・...
12月16日
ロシア、北方領土周辺で射撃訓練 日本「軍備強化」と抗議
ロシア政府が北方領土・国後島の周辺海域で１６日から射撃訓練を実施すると日本政府に通告していたことが分...
配水管工事で逃げ遅れか、大阪 男性作業員、地下で水漏れ
１６日午前１０時３５分ごろ、大阪府守口市の大庭浄水場で、配水管敷設のため地下を掘削作業中に「男性作業...
おんせん県、宇宙人歓迎 衛星拠点計画の大分がＰＲ
「歓迎、宇宙人御一行様」―。温泉の源泉数、湧出量ともに日本一を誇る大分県の旅館などが１６日、「宇宙ノ...
＜新型コロナ＞東京でオミクロン株感染者1人確認 濃厚接触者も1人コロナ陽性 「市中感染ではない」と官房長官
東京都の小池百合子知事は１６日、新型コロナウイルスの新変異株「オミクロン株」の感染者１人が確認された...
東京で新たに３０人感染 死者報告なし、７日間平均は微増
東京都は１６日、新型コロナウイルス感染者が新たに３０人確認されたと発表した。直近７日間を平均した１日...