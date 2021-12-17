【北京共同】中国メディアは１７日、山西省呂梁市の炭鉱で１５日夜に浸水事故があり、作業員２１人が坑内に閉じ込められたと伝えた。操業許可を得ていない違法な炭鉱で、当局は炭鉱関係者６人を拘束して調べている。

事故当時２５人が作業中で、４人は脱出したという。



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