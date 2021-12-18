栃木県庁
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12月18日
＜新型コロナ＞栃木県医師会、年末年始も「感染防止の徹底を」 オミクロン株「水際対策は必要」
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12月17日
＜新型コロナ＞栃木県の新たな感染は3人
栃木県と宇都宮市は十六日、新たに三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計...
＜新型コロナ＞「うずまの鯉のぼり」泳続へ一手 「蔵の街遊覧船」募金呼び掛け
小江戸・栃木市の春を彩る巴波（うずま）川のこいのぼりが危機にひんしている。主催するＮＰＯ法人...
12月16日
＜新型コロナ＞栃木県で新規感染者3人
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12月15日