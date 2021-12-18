＜新型コロナ＞栃木県で新たに2人感染

2021年12月18日 07時25分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県と宇都宮市は十七日、新たに二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計一万五千五百十人。
　県と市によると、新規感染者の居住地別は、宇都宮市、小山市各一人。
【関連記事】ワクチン接種証明アプリ、使い道は？「誤り」が表示されるケースも…20日から稼働

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

栃木の新着

記事一覧