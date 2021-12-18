栃木県庁

栃木県と宇都宮市は十七日、新たに二人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計一万五千五百十人。

県と市によると、新規感染者の居住地別は、宇都宮市、小山市各一人。

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