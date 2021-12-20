政府は２０日、新型コロナウイルスワクチン接種のスマートフォン向けアプリの運用を始めた。ワクチン接種日などをスマホ画面で表示できる仕組み。デジタル庁は一部自治体が間に合わない可能性があるとして、東京都千代田区など１７２自治体を「状況確認中」と発表した。全国の市区町村の約１割にあたる。

アプリ名は「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」で、利用には、マイナンバーカードとアプリに対応したスマホが必要だ。iPhoneならApp Store（アップストア）、アンドロイドならグーグルプレイから無料でダウンロードできる。

デジタル庁によると、ワクチンの電子証明の発行は、マイナンバーを取り扱うため、自治体によっては個人情報に関する第三者委員会や議会の手続きを踏む必要があるといい、対応している市区町村を発表した。

２０日朝に公表された資料によると東京都内では、千代田区など１０区町村が「状況確認中」となっている。

デジタル庁が「状況確認中」と公表した市区町村は以下の通り。

北海道留萌市

北海道苫小牧市

北海道せたな町

北海道島牧村

北海道蘭越町

北海道喜茂別町

北海道泊村

北海道月形町

北海道上川町

北海道上富良野町

北海道音威子府村

北海道浜頓別町

北海道中頓別町

北海道豊富町

北海道利尻富士町

北海道幌延町

北海道置戸町

北海道滝上町

北海道興部町

北海道安平町

北海道むかわ町

北海道鹿追町

北海道中標津町

青森県黒石市

青森県鶴田町

青森県風間浦村

岩手県岩泉町

岩手県普代村

宮城県東松島市

宮城県丸森町

宮城県七ヶ浜町

秋田県横手市

秋田県大館市

秋田県男鹿市

秋田県上小阿仁村

秋田県井川町

秋田県大潟村

山形県舟形町

山形県真室川町

山形県鮭川村

山形県遊佐町

福島県鮫川村

福島県飯舘村

茨城県笠間市

茨城県八千代町

群馬県榛東村

群馬県吉岡町

群馬県東吾妻町

群馬県片品村

群馬県川場村

群馬県玉村町

群馬県明和町

埼玉県新座市

埼玉県北本市

埼玉県伊奈町

千葉県茂原市

千葉県白井市

千葉県山武市

千葉県白子町

東京都千代田区

東京都日の出町

東京都奥多摩町

東京都大島町

東京都利島村

東京都新島村

東京都神津島村

東京都御蔵島村

東京都八丈町

東京都青ヶ島村

新潟県村上市

新潟県妙高市

新潟県阿賀町

新潟県粟島浦村

富山県魚津市

石川県能美市

石川県川北町

福井県永平寺町

山梨県北杜市

山梨県笛吹市

山梨県昭和町

山梨県丹波山村

長野県上田市

長野県茅野市

長野県北相木村

長野県軽井沢町

長野県立科町

長野県松川町

長野県阿智村

長野県根羽村

長野県天龍村

長野県泰阜村

長野県上松町

長野県南木曽町

岐阜県神戸町

静岡県川根本町

愛知県豊川市

愛知県愛西市

三重県名張市

三重県川越町

三重県玉城町

三重県度会町

滋賀県多賀町

京都府八幡市

京都府大山崎町

京都府井手町

大阪府泉大津市

大阪府松原市

大阪府門真市

大阪府交野市

大阪府河南町

大阪府千早赤阪村

兵庫県市川町

奈良県三郷町

奈良県上北山村

和歌山県御坊市

和歌山県日高川町

鳥取県智頭町

鳥取県湯梨浜町

鳥取県江府町

島根県雲南市

島根県奥出雲町

島根県飯南町

島根県美郷町

島根県邑南町

島根県津和野町

島根県吉賀町

島根県西ノ島町

岡山県新見市

岡山県西粟倉村

広島県大崎上島町

愛媛県松前町

愛媛県内子町

愛媛県伊方町

愛媛県松野町

高知県土佐清水市

高知県東洋町

高知県奈半利町

高知県田野町

高知県安田町

高知県北川村

高知県馬路村

高知県本山町

高知県大川村

高知県いの町

高知県仁淀川町

高知県日高村

福岡県大野城市

福岡県嘉麻市

福岡県篠栗町

福岡県久山町

福岡県芦屋町

福岡県赤村

熊本県宇城市

熊本県天草市

熊本県玉東町

熊本県産山村

熊本県錦町

熊本県多良木町

大分県中津市

大分県日田市

宮崎県綾町

鹿児島県伊佐市

鹿児島県姶良市

鹿児島県長島町

沖縄県石垣市

沖縄県本部町

沖縄県宜野座村

沖縄県金武町

沖縄県渡嘉敷村

沖縄県粟国村

沖縄県渡名喜村

沖縄県多良間村

関連キーワード 社会

新型コロナ

主要ニュース