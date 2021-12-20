ＮＹ円、１１３円後半

2021年12月20日 22時48分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】週明け２０日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前週末比１５銭円高ドル安の１ドル＝１１３円５１～６１銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１２７３～８３ドル、１２８円０４～１４銭。
　米長期金利の動向をにらんでもみ合った。

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