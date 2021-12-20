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大阪ガス、インド市場参入へ 自動車向けに販売、国内初
大阪ガスは２０日、インドで事業を展開するシンガポール企業への出資を通じてインドでの都市ガス供給事業に...
12月20日
コロナワクチン接種証明アプリ、旧姓併記では発行できず 記録に誤りの恐れも...導入手順や注意点は【動画】
デジタル庁は２０日、新型コロナウイルスのワクチン接種の電子証明を発行、スマートフォン向け専用アプリが...
歳出最大の補正予算が成立 ３５・９兆円、コロナ対応
新型コロナウイルス対応の経済対策を裏付ける２０２１年度補正予算が２０日の参院本会議で可決、成立した。...
トヨタ、１月も国内で稼働停止 ５工場、約２万台に影響
トヨタ自動車は２０日、２０２２年１月に休日稼働の取りやめを含め国内５工場７ラインで一時稼働を停止する...
東京円、１１３円台半ば
週明け２０日の東京外国為替市場の円相場は１ドル＝１１３円台半ばで取引された。
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東証大幅続落、６０７円安 ２週間ぶり２万８０００円割れ
週明け２０日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は大幅続落した。終値は前週末比６０７円８７銭安の...