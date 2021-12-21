【午前】８時２９分、官邸。３３分、磯崎仁彦官房副長官。５３分、国会。９時、参院予算委員会。１１時５１分、官邸。

【午後】０時２分、木原誠二官房副長官、自民党の国場幸之助、金子俊平、長谷川淳二各衆院議員と会食。４５分、木原官房副長官、金子、長谷川両衆院議員。２時５分、石原宏高同党衆院議員。２０分、秋葉剛男国家安全保障局長、森健良外務事務次官、島田和久防衛事務次官。４４分、村井英樹首相補佐官。３時３分、山際大志郎経済再生担当相、内閣官房社会保障改革担当室の谷内繁室長、大島一博次長。３０分、片山さつき同党金融調査会長らから事業者への年末の資金繰り支援に関する決議書受け取り。４時２分、国会。８分、林芳正外相。１１分、参院本会議。５時２９分、参院の山東昭子、小川敏夫正副議長、福岡資麿議院運営委員長、自民党、公明党などにあいさつ回り。鈴木俊一財務相、松野博一、磯崎正副官房長官、自民党の岡田直樹、公明党の山本博司両参院国対委員長同行。４２分、自民党役員会。６時６分、官邸。８分、堀内詔子五輪相。７時５分、石川正一郎内閣官房拉致問題対策本部事務局長。８時２３分、公邸。



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