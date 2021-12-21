木原氏、死刑廃止は不適当　執行受け「凶悪犯罪、後絶たず」

2021年12月21日 12時34分 （共同通信）
　記者会見する木原官房副長官＝２１日午前、首相官邸

　記者会見する木原官房副長官＝２１日午前、首相官邸

  • 　記者会見する木原官房副長官＝２１日午前、首相官邸
  • 　木原誠二官房副長官
　木原誠二官房副長官は２１日の記者会見で、確定死刑囚３人の刑執行を踏まえた死刑制度の是非を問われ「凶悪犯罪が後を絶たない状況に鑑みると、廃止は適当でない」と述べた。世論に配慮しつつ慎重に検討すべき問題だとした上で「国民の多数が、極めて悪質な犯罪については死刑もやむを得ないと考えている」と指摘した。

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